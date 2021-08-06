Başkan Öz Pazar yeri ve etkinlik alanı proje yerini inceledi

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pazar yeri ve etkinlik alanı yapmayı planladıkları yeri inceledi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Fatih ve Karşıyaka muhtarları ile birlikte pazar yeri ve etkinlik alanı yapmayı planladıkları yerde incelemeler yaptı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Büyüyen ve gelişen ilçemizin ihtiyaçlarına cevap vermek, hizmet anlayışımızı mahallelerimize ulaştırmak için pazar yeri ve etkinlik alanı adıyla çok amaçlı bir hizmet çatısı inşa etmek istiyoruz. Fatih ve Karşıyaka mahallelerimizde yapımını düşündüğümüz alanlarda muhtarlarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile birlikte keşif gerçekleştirdik. Halkımızın gerek pazar ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sunacak gerekse de özel etkinlikleri ile kolaylık sağlayacak projemizi mahalle sakinleri ile de paylaştık ve konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.