Başkan Öz, koltuğu öğrenciye devretti

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 23 Nisan’da Başkan Öz’ün koltuğuna oturan Atatürk ilkokulu öğrencisi Hamza Yaşar’ın ilk icraatı birim müdürlerini çağırarak okulun eksik olan malzemelerini tamamlamak oldu.

Okul Müdürü Turhan Çokgezer ve öğretmeni İsmail Demir ile Çan Belediyesi’ne gelen küçük öğrenci Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün ilkokul 1 sınıftaki siyah beyaz fotoğrafını Başkan Öz’e hediye etti. Daha sonra koltuğa oturan küçük öğrenci birim müdürlerini çağırarak okulda eksik gördüğü malzemeleri tamamlama talimatı verdi. Başkan Öz, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamaları çerçevesinde, hayallerinin peşinden giden Hamza Yaşar evladımız, bugün makam koltuğundaydı. Talepleri, soruları ve hayalleri ile günümüze renk, yüzümüze sevinç katan evladımız, gelecek nesillere ilkokula olan güvenimizi de tazeliyor adeta ilkokul sıralarında çekilmiş anlamlı bir fotoğrafımı hediye eden ve beni o günlere götüren, Atatürk İlkokulu Müdürü Turhan Çokgezer ve 2/B sınıf öğretmeni İsmail Demir’e çok teşekkür ediyorum. Bugünün çocukları yarının geleceği olacak küçük öğrencimizin taleplerini arkadaşlarımız aldı. En Kısa zamanda öğrencimizin taleplerini yerine getireceğiz. Bugünü hatıra kılacak, yarın için bizleri gururlandıracak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.