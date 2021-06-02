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Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, korona virüs salgını sebebiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

ÇANAKKALE 02.06.2021, 13:16
Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, korona virüs salgını sebebiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Açılan iş yerlerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ülkece zor bir süreçten geçtiğimizi belirterek, her zaman esnafın yanında olacağını söyledi. Başkan Öz, “İlçemizde faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulan ve dün itibarıyla iş yerlerini açan lokanta, çay ocakları, kahvehane gibi ticarethaneleri ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulunduk. Esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ederek sıcak sohbetimiz ile bereket dolu günler temennisinde bulunduk” dedi.
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