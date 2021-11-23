Başkan Makas’tan öğretmenler günü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Bir toplumun aydın ve gelişmiş olması, o toplumun ahlaklı, bilgili ve yetenekli olmasından geçer. Aileden alınan ilk eğitimin, bilgi ile harmanlanarak pekiştirilmesinde en önemli rol, kuşkusuz öğretmenlerimize düşmektedir" dedi.

Modern, güçlü, üreten, araştıran, milli ve manevi değerlerini sahiplenen yeni nesillerin yetiştirilmesinde en büyük paya sahip olan öğretmenlerin her daim fedakârlığın ve sevginin timsâli olduklarını belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Türkiye’nin aydınlanması ve çağa yön verecek olan gençlerimizi yetiştirmek için gecesine gündüzüne katarak çalışan, milli ve manevi değerlerimizin teminatı öğretmenlerimizin hakları ödenmez. Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, gençlerimizin eğitim öğretimden uzak kalmamaları için öğretmenlerimizin gösterdiği çaba ve fedakârlık hepimizin malumudur. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.