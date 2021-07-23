Başkan Makas’tan, Erzurum Kongresi mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Erzurum Kongresi’nin 102. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını ifade eden Başkan Makas mesajında, “Bundan tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının başlatmış olduğu Anadolu’dan yükselen milli mücadele hareketinin ilk kıvılcımı olarak kabul edilen Erzurum Kongresi 102’inci yaşını kutluyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu tüm dünya Erzurum’dan haykıran Türk milletinin torunları bir asır sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yine tüm dünyaya manda ve himaye kabul edilemeyeceğini göstermiş, milletin iradesine ipotek koymayı düşünen güruha 102 yıl önce nasıl cevap verildiyse, 102 yıl sonrasında da aynı cevabı vermiştir. Milli mücadelemizde kilit taşı olan Erzurum Kongresi’nin 102’inci yaşını kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.