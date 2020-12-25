Başkan Makas’ın ilçe ziyaretleri devam ediyor

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, ilçe teşkilatlarına ve esnaf ziyaretlerine devam ederek, salgınla mücadele sürecinde devam eden çalışmaları değerlendirdi.

AK Parti Çanakkale Teşkilatları pandemiyle mücadele sürecinde tedbirlere uyarak çalışmalarına devam ederken, AK Parti İl Başkanı Naim Makas da ilçeleri ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin İlçe Başkanları ve üyelerle istişarelerde bulunmayı sürdürüyor. Başkan Makas son olarak, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. İl Yöneticilerinin de katıldığı toplantılarda Bayramiç İlçe Başkanı Sadettin Arslan, Ayvacık İlçe Başkanı Nazmi Tok ve Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal ve üyelerle birlikte yapılan çalışmaları değerlendiren Naim Makas, daha sonra pandemi tedbirleri kapsamında ilçelerdeki esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler diledi.

Başkan Makas daha sonra, yapımı devam eden, 91 fabrikanın kurulacağı ve 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Makas ziyarette şunları söyledi:

“Kentimizin ve ülkemizin katma değeri yüksek yatırımlarından biri olan, enerjisini kendisi üretebilecek, bölgeye istihdam, mesleki eğitim, yöresel tarım ve pazarda ciddi katkı sağlayacak, çevre koruma kriteri yönüyle de adeta örnek bir proje olan Ezine Gıda, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni kentimize kazandıran Grup Başkanvekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz”