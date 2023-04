Başkan Makas, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız"

Çanakkale’de, 14 Mayıs seçimlerine hazırlık süreçleri ve çalışmalarını değerlendiren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "Teşkilatlar olarak en iyi yaptığı işi yapacak, gönülden gönüle sefere çıkacak ve inşallah çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Genel Seçimler ve seçim sürecine dair basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına ilçe ve Belde Belediye Başkanları, İlçe ve Belde Başkanları ile Milletvekili Aday Adayları katıldı.

Açıklamasına tüm hemşehrilerinin mübarek Ramazan-ı şerifini tebrik ederek, huzur ve sağlık içerisinde mübarek Ramazan Bayramı’na eriştirmesini Allah’tan niyaz ederek başlayan Başkan Makas, "Bugün burada; İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlarımız ile değerlendirme toplantısı yapıp, yol haritamızın bir kez daha üzerinden geçtik, notlarımızı aldık, planlamalarımızı yaptık. Biliyorsunuz büyük bir deprem afeti yaşadık, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; ilgili kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ve dahi teşkilatımızın tüm kademeleriyle, AK Belediyelerimizin bölgedeki üstün çabalarıyla yaraları sarmak adına büyük bir gayret gösterildi. Aynı şekilde bu gayretler devam ediyor. Büyük afet sonrası yaralarımızı sarmak adına tek tek ulaştığımız, kucaklaştığımız depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik, iftar sofralarımızı hep birlikte paylaştık, imkanlarımızı seferber ettik ve bir gönül çemberi kurduk. Bu gönül çemberinin kıymetini biliyor ve manevi sorumluluğunu yaşıyoruz. Büyük afet öncesinde, AK Parti Çanakkale teşkilatları olarak ‘’Adım Adım Çanakkale’’ sloganıyla başlattığımız çat kapı hane ziyaretleriyle yaklaşık 10 bin haneyi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanımızın selamını iletmiş ve gönüllere dokunmuştuk. Şimdi bu çalışmamıza kaldığı yerden devam edecek ve tüm kademelerimizle sokak sokak, ev ev, köy köy tüm hemşehrilerimizle tekrardan kucaklaşacağımız bu kıymetli sürece bugün itibariyle devam ediyoruz. Dünya’nın en güçlü siyasi hareketi olan AK Parti’nin Çanakkale mensupları olarak bugün burada, bu salonda tekrar ifade ediyoruz. Teşkilatlar olarak en iyi yaptığı işi yapacak, gönülden gönüle sefere çıkacak ve inşallah çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.

Sefer AK gönüllülerin, zafer inşallah aziz milletimizin olacaktır

Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin 100. yılında Yeni Yüzyıl iddiası ile yine tarihi bir sorumluluk alan teşkilatlarıyla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Makas, "Yarın değil hemen şimdi diyerek yeni yüzyılın inşasını inşallah işte bu kıymetli teşkilatımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Nitekim Türkiye’mizin 20 yıldaki kazanımları AK Parti’mizin hizmet odaklı çalışma anlayışının bir ispatıdır. Hepimiz çok iyi biliyoruz, 14 Mayıs seçimleri sıradan bir seçim değil! 14 Mayıs seçimleri; Helalleşme adı altında kendi milletini kendi seçmenini tehdit edenlerle karşı iktidara geldiği günden beri milletin gönlüne taht kuranların, "Sınırımızda PYD’de olsun" diyerek sırtını YPG ve PYD’ye yaslayanlara karşı milletiyle omuz omuza yürüyenlerin, girdiği her seçimi kaybedenlere karşı, girdiği her seçimden zaferle ayrılanların seçimidir. Ve bu zafer bizatihi aziz milletimizin zaferidir. Biz aziz milletimizin ferasetine, vicdani muhasebesine güvendik ve güveniyoruz. Bu seçim süreci de yine her seçim olduğu gibi AK Partinin hesabi değil hasbi geçirdiği bir süreç olacak ve milletimizle kucaklaşmanın onurunu keyfini bir kez daha yaşayacağız. Evet az önce bahsettiğim gibi yola revan olmuş büyük bir teşkilat ve sevgi ve selamlarımızı bekleyen sıcacık yürekler var. Teşkilatımızın tüm kademeleriyle, ilçe teşkilatlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, belediye başkanlarımız, il genel ve belediye meclisi üyelerimiz ve "aday listesi ne olursa olsun bu tarihi görevde ben de varım" diyen tüm aday adayı arkadaşlarımızla "Çanakkale için Hemen şimdi" diyor ve kaldığımız yerden devam ediyoruz’’ şeklinde konuştu.