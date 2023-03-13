Başkan Makas: "AK Parti teşkilatları olarak hazır ve nazırız"

Çanakkale’de, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Genel Seçimler ve partisinin aday adaylık sürecine dair açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, "AK Parti teşkilatları olarak seçim koordinasyon merkezimizi oluşturduk, seçime yönelik çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sarsılmaz iradesiyle can bulan demokrasimiz adına girdiğimiz bu kıymetli yarışa, AK Parti teşkilatları olarak hazır ve nazırız" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Genel Seçimler ve partisinin aday adaylık sürecine dair parti binasında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda açıklama yapan İl Başkanı Naim Makas, "Basın organları ve kamuoyundan da bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın genel seçimlerin yenilenmesine yönelik aldığı kararla bir genel seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. 14 Mayıs’ta aziz milletimiz sandıklara gidecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanını seçmek üzere oy kullanacak. Alınan kararın ve gerçekleşecek olan genel seçimlerin, devletimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Milletvekilliği aday adaylıkları için partimize yapılacak olan müracaatları bugün itibariyle kabul etmeye başlamış bulunmaktayız. Bu müracaatlar 16 Mart Perşembe günü saat 21.00’a kadar devam edecektir. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla, başvurular esnasında AK Parti olarak aday adayı başvuruları ücretleri almayacak, bunun yerine afet bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla AFAD’a yapılan bağışlarla beraber aday adaylarımız başvurularını tamamlayacaklardır. Ayrıca milletvekilliği aday adaylığı için partimize yapılacak olan başvuruların tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu şekilde 3 tonluk bir kağıt israfının da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Milletvekilliği aday adaylığı için; kamu, sivil toplum kuruluşları ve parti teşkilatımız görevlerinden istifa etmesi gereken vatandaşlarımız 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar istifalarını vermiş olmaları gerektiğini de hatırlatmak isterim" dedi.

"Seçime yönelik çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz"

AK Parti teşkilatları olarak seçim koordinasyon merkezlerini oluşturduklarını ifade eden Başkan Makas, "Seçime yönelik çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sarsılmaz iradesiyle can bulan demokrasimiz adına girdiğimiz bu kıymetli yarışa, AK Parti teşkilatları olarak hazır ve nazırız. Ayrıca, devletimiz çok kıymetli bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında afet bölgesinden diğer şehirlere giden depremzede vatandaşlarımızın iradelerinin sandığa yansıması adına E-Devlet üzerinden yapacakları birincil ikametgah değişikliği çalışmasını da çok kıymetli buluyoruz. Bu değişiklik sonrasında depremzedelerimiz, aldıkları yardımlarından herhangi bir hak kaybı yaşamayacaklarını ve bu işlemin 17 Mart Cuma günü E-Devlet üzerinden yapılmasının son bulacağını da hatırlatmak istiyorum. Bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılını, asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremin derin bir üzüntüsüyle karşıladık. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız" diye konuştu.