Başkan Erdoğan’dan miniklere süt ikramı

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 27 Eylül Dünya Okul Sütü Günü kapsamında belediye kreşlerini ziyaret etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 27 Eylül Dünya Okul Sütü Günü dolayısıyla Biga Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Erdoğan, süt ve süt ürünlerinin beslenmedeki önemiyle ilgili bilgiler vererek tek tek süt ikram etti.

Sütün insan sağlığı açısından önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Bugün 27 Eylül Dünya Okul Sütü Günü vesilesiyle Belediyemize bağlı olarak hizmet veren üç kreşimizi ziyaret ettik. Ülkemizdeki süt tüketim oranının artırılması için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Özellikle çocuklara küçük yaşta süt içme alışkanlığını kazandırmak ve sağlıklı bir toplum için süt tüketimine böyle günlerle dikkat çekmemiz gerekiyor. Yavrularımızın sağlık ve mutluluğu hepimizin mutluluğu” dedi.

Öte yandan kreş öğretmenleri sağlıklı beslenme ve süt içmenin önemi ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenledi.