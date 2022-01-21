Başkan Erdoğan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayan öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Tüm yurtta olduğu gibi Biga’da da 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili başladı. Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kampüs Koleji’nde karne dağıtım töreni düzenlendi. Programa Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Hikmet Keskiner, Okul Müdürü Hasan Hüseyin Sargın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Karnelerini takdim ettikleri, hediyeler verdikleri öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, mutluluk ve heyecanın bir arada olduğunu belirterek öğrencilere iyi tatiller diledi.

Gün boyu okulları ziyaret eden ve öğrencilerle vakit geçiren Başkan Erdoğan daha sonra, Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi, Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Biga Belediyesi Eczacı Zübeyde Aydın Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri için düzenlenen karne programına katıldı. Programda öğrencilere karnelerini ve hediyelerini veren Başkan Erdoğan, öğrencileri tek tek tebrik ederek sohbet etti. Öğrencilerle eğlenceli dakikalar geçiren Başkan Erdoğan, miniklerin yakın ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı ardından karne pastası kesti.

Öğrencilerin yaşadığı mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini belirten Başkan Erdoğan, “Korona virüsten etkilenen en önemli yerlerden biri eğitim camiamız oldu ama çok şükür yüz yüze eğitimlerimiz tüm hassasiyetle devam ediyor. Bugün itibariyle de okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yavrularımız iki haftalık sömestr tatiline başladı. Biga’mızda da yaklaşık 15 bin öğrencimiz karne heyecanı yaşıyor. Bizler de Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte çocuklarımızın karnelerini takdim ederek onların mutluluğunu paylaştık. En önemli yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır anlayışıyla elimizden gelen tüm gayreti onlar için ve eğitim camiamız için gösteriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz tüm yavrularımıza yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye ettik. Ayrıca sağlık yönünden zorlu günlerin devam ettiği bu süreçte öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ederim” dedi.