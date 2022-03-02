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Başkan Erdoğan: “Neden rahatsızsınız, Biga’ya iş yapmamızdan mı?”

Biga Belediyesi Meclisi, Mart ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek için toplandı. Başkan Erdoğan, imar değişikliğini kapsayan gelir getirici projeye yönelik hayır oyu kullanan CHP, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerine seslenerek, “Biga Belediyesi için gelir getirici proje yapmamızdan mı, Biga’ya iş üretmemizden mi rahatsızsınız? Sizler neden rahatsızsınız?” dedi.

ÇANAKKALE 02.03.2022, 11:33
Başkan Erdoğan: “Neden rahatsızsınız, Biga’ya iş yapmamızdan mı?”

Biga Belediyesi Meclisi, Mart ayı olağan meclisindeki gündem maddelerini görüşmek için toplandı. Başkan Erdoğan, imar değişikliğini kapsayan gelir getirici projeye yönelik hayır oyu kullanan CHP, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerine seslenerek, “Biga Belediyesi için gelir getirici proje yapmamızdan mı, Biga’ya iş üretmemizden mi rahatsızsınız? Sizler neden rahatsızsınız?” dedi.

Biga Belediye Meclisi Mart 2022 ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında 1 Mart 2022 Salı saat 16:00’da Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülürken 9 madde oy birliği, 1 madde oy çokluğuyla kabul edilirken gündemin 5. ve 9. maddesi ise oy çokluğu ile İmar Komisyonu’na sevk edilmesi ve encümene yetki verilmesi kabul edilmedi.

Gündemin 5. maddesinde mülkiyeti Biga Belediyesi’ne ait olan Şirintepe Mahallesi’ndeki 1470 ada 1 ve 2 parseller 6 kat konut alanı olacak şekilde plan tadilatının yapılması, 9. maddesinde ise mesken yapılması için encümene yetki verilmesi görüşüldü. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın İmar Komisyonu’na sevkini oyladığı madde CHP, MHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyenin ‘hayır’ oyu kullanmasıyla kabul edilmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve soru yönelten Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi bu alanda kaynak oluşturmak için bir çalışma yapıyor. Sizler kaynak oluşturulmasında mı rahatsızsınız? Biga Belediyesi imar düzenlemesi yaptıktan sonra burasını kat karşılığı konut yapıp satarak belediyeye gelir getireceği için mi rahatsızsınız? İş yapalım diye mi rahatsızsınız? Siz neyden rahatsızsınız? Hepimizin bu konuyla alakalı gurur duyması lazım. Burada Biga Belediyesi’ne ait 1 metrekare yer yoktu. Bizim dönemimizde yer sahipleri 2 bin 203 metrekare yerlerini bağış yaptılar. Yine 3 bin 370 metrekare spor alanı olarak görünen yeri hemen 150 metre yanındaki yerle değiştirdik. Böylece biz burada 6 bin metrekareye yakın yeri Biga Belediyemize konut yapabileceğimiz yer olarak kazandırdık. Bunu biz yaptık. Şuan Biga Belediyesi’nin bütçesini, gelirini artırmak için orada bir konut projesi tasarlıyoruz ve bu konutları satıp gelirini de Biga Belediyesi’nin kasasına sokup bununla da Biga’ya, hemşehrilerimize iş yapmaya çalışıyoruz. Nedir buradaki rahatsızlık? Demek ki konut yapmayalım, belediyemize gelir elde etmeyelim. Bu konuyu kamuoyumuzun bilgisine sunuyoruz” dedi.

Millet İttifakı Gruba adına açıklama yapan CHP’li Meclis Üyesi Alper Şen, “Bu madde bir önce gündemimize gelmişti. O zaman burası spor alanı olarak lejantlıydı. Bunun niteliğini o zaman konut alanına çevirmiştik. O zaman da bunun doğru olmadığını ifade etmiştik. Yanlış olarak değerlendirdiğimiz konunun tekrar emsal artışı söz konusu olacağı için komisyonda konuşulmaması adına ret verdik” diye konuştu.

Gündemin 11. maddesinde Kapalı Pazar Yeri peron işgal ücretlerinin yeniden tespiti görüşüldü. Oy çokluğuyla kabul edilen konuya ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, “Hatırlıyorsanız Belediyemizin gelir tarifelerini Plan ve Bütçe Komisyonumuz görüştü. Oy birliği ile alınan karar meclisimize geldi ve oy birliği ile Belediyemizin gelir tarifeleri belirlendi. Bu işten de siyasi çıkar elde etmek için bazıları çıktı pazarcının yakasından inin diye haber yaptırdı. Daha sonra esnafımız, dernek başkanlarımız bize geldi. Çan’ın, Gönen’in zam yapmadığını söylediler. Biz de bu konuyla alakalı Mali Hizmetler Müdürümüze arayın, araştırın dedik. Onlar da bu ayın meclis toplantısında işgaliye ücretlerini güncelleyeceklerini söylediler. Burada üzüldüğümüz şu oldu. Hep beraber gelir tablomuzu onaylıyoruz ondan sonra belirlenen tarifeyle alakalı farklı bir ücret talep ediliyor. Bu talep esnaf temsilcilerimizden geldiği için biz komisyona severek gönderdik. Komisyonumuz tekrar değerlendirsin yapılan bir yanlış var mı baksın diye. Komisyonumuz görüştü. Burada birçok kriter var. Bizim pazarımız bölgedeki en büyük ve en çok nüfusa hizmet eden pazar. Pazar yerimizde çalışan esnafımızla alakalı hizmet anlamında, Belediyemizin sorumlulukları anlamında hiçbir şikayet ve eksik yok. Belediyeler her sene gelir ve gider tarifelerini güncelliyor” açıklamasında bulundu.

Gündemin 12. maddesi ise Biga şehiriçi minibüsleri ile Ağaköy minibüs ücretlerine uygulanacak değişiklikti. Oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre Biga Belediyesi denetimli özel toplu taşıma araçlarından S.S 76 Nolu Biga Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi araçlarında sivil ücreti 5 TL, öğrenci ücreti 4 TL; S.S 38 Nolu Ağaköy Özel Toplu Taşıma Aracı Kooperatifi midibüs tarifesinde ise sivil ücreti 8 TL, öğrenci ücreti 6 TL oldu. Tespit edilen yeni ücret tarifesinin 7 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu.

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