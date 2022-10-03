Başkan Erdoğan: "Koca çınar yaşlılarımız baş tacımız"

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevine ziyarette bulundu.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) Huzurevi’ndeki yaşlıları ziyaret etti. Bisev Huzurevi Müdürü Aysun Sansak’ın eşlik ettiği ziyarette, Başkan Erdoğan ve eşi Feride Erdoğan yaşlıların gününü kutlayıp sohbet ederek karanfil hediye etti.

Başkan Erdoğan daha sonra kızı Zeynep ve eşi Feride Erdoğan ile birlikte yatan yaşlı hastaları da odalarında ziyaret ederek hal hatırlarını sordu.

Yaşlıların hayır duasını aldıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, “Ömürlerini sağlıklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi adayan, varlıkları ile bizlere her daim güç vererek geçmişten geleceğe ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz tüm saygıdeğer çınarlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlu olsun. Bizler de bugün geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören kıymetli büyüklerimizi ziyaret edip, ellerini öpüp, hal ve hatırlarını sorarak hayır dualarını aldık. Tüm büyüklerimizin gününü kutluyor, hepsine sağlık ve afiyetler diliyorum. Koca çınar yaşlılarımız her zaman baş tacımız” dedi.