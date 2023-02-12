Başkan Erdoğan: Bu yarayı birlikte saracağız

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek, “Bu yarayı hep birlikte saracağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremde 10 il etkilendi. Deprem bölgesinden kurtulan vatandaşlar Biga Belediyesi koordinesinde ilçeye getirildi. Afet bölgesinden gelen vatandaşlar Biga Belediye Meydanında, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti Biga ilçe Başkanı Nihat Borazan, Milliyetçi Hareket Partisi Biga ilçe Başkanı Salih Altınkaya, Biga Belediyesi Meclis Üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşıladı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedeleri Bigalı vatandaşların destekleriyle tahsis edilen evlerde ziyaret etti.

Depremzedelerle ihtiyaçları konusunda görüşen Başkan Bülent Erdoğan, “Afet Bölgesinden Biga’mıza gelen depremzede vatandaşlarımızın kullanımı için tahsis edilen evlerinde ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla sohbet ettik, ihtiyaçları konusunda gerekli görüşmelerimizi yaptık. İnşallah tek yürek, tek bilek olarak bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz” dedi.