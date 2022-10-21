Bakacak Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesi Bakacak köyünde bulunan 120 yıllık tarihe sahip caminin bir yıl önce başlayan restorasyon çalışmasında sona yaklaşıldı.

Sultan 2. Abdülhamid’in içerisinde namaz kıldığı rivayet edilen caminin restorasyonuna Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılının Aralık ayında başlandı. Restorasyonda sona gelinen camide incelemelerde bulunan AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, köy halkı ile de görüşerek camii hakkında bilgiler aldı.

Başkan Nihat Borazan yaptığı incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Biga’mızın Bakacak köyünde bulunan cami, 120 yıllık değerli tarihi ile ilçemiz açısından anlamlı bir yer tutuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık bir yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarında bugün görüyoruz ki sona doğru gelindi. Yakın zamanda tekrardan ibadete açılacak. Tarihi dokuları ile Osmanlı’dan günümüze bizler için kıymetli bir hatıra. Köy halkımızın da sahipleniyor olması bizleri ayriyeten sevindiriyor. Mihrabın ilk haline dönmesi ve altından çıkan tarihi görüntüsü gerçekten etkileyici. Yaklaşık bir ay sonra bitmesi beklenen camii restorasyonu çerçevesinde caminin minaresinin şerefesi dahil üst kısmı komple yenilendi. Duvar sıvaları kazınarak ilk hali olan taş duvar hali orijinal görüntüsüne kavuşturuldu. Yer döşemeleri, ısıtması, elektrik aksamı, minberi yenilendi. Caminin mihrabı ise caminin yapıldığı haline gelince tarihi görüntüsü ortaya çıktı. Ben caminin restorasyon çalışmalarına başlanması için emek veren başta AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Çanakkale Milletvekilimiz Av. Bülent Turan’a ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."