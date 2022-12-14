Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği Mimarlık Yetkilisi Nurlan Yusifov, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Vali İlhami Aktaş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, Büyükelçi Dr. Reşad Memmedov, Çanakkale’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov’a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.