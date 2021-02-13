Ayvacık’ta 2 anaokulu ve 5 köy okulu eğitime başlayacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde okulum temiz belgesini alan 2 anaokulu ve 5 köy ilk okulu eğitime pazartesi günü başlayacak.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde öğrenciler, yüz yüze eğitim yerine online eğitim alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anaokulları ile köy okullarının 15 Şubat’ta eğitime başlayacağını duyurmasının ardından Ayvacık ilçesindeki anaokullarında ve köy okullarında hazırlıklar tamamlandı. “Okulum Temiz Belgeleri”ni teslim alan köy okullarının girişlerine dezenfektanlar yerleştirilirken, okul sıraları da sosyal mesafeye uygun olarak yerleştirildiği belirtildi.Dezenfektan çalışmaları da tamamlanan okullar, 15 Şubat’ta başlayacak eğitime hazır hale getirildi.

Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin konu ile ilgili açıklamasında, “Biliyoruz ki bizim öğrencilerimizi özlediğimiz kadar öğrencilerimiz de okullarını özlediler. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, salgın ile mücadele sürecinde, çocuklarımızın sağlıkla okullarına bir an önce kavuşmaları için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Okullarımızın en üst hijyenik seviyeye ulaşması için gereken tüm çalışmaları yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Okulum Temiz Belgesini almak için gerekli kriterleri yerine getirmede fedakarca çalışan okullardaki İdareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Umuyorum ki okullarımızı pazartesi günü güvenle açacağız.” dedi.