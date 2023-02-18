Ayvacık Ziraat Odası’nda Seçim Heyecanı

Ayvacık Ziraat Odası Genel Kurulu’nda başkan Ünal Atıcı, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Ayvacık Belediyesi Yazlık Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Genel kurula delegelerin ve muhtarların yanı sıra Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık ve Ayvacık Muhtarlar Derneği Başkanı Numan Türkay da katıldı.

Ayvacık Ziraat Odası Genel Kurulu’nda 2 aday beyaz ve sarı liste olarak seçime girdi. Seçimde Ünal Atıcı ve Necdi Ceylan divana 2 liste sundu. 70 delegenin bulunduğu Ziraat Odası’nda 68 delege sandığa gitti. Yapılan seçimde Ünal Atıcı 41 oy, Necdi Ceylan 25 oy aldı. 2 oy da geçersiz sayıldı. Seçim sonrasında Atıcı yeniden seçilerek güven tazeledi.