Ayvacık ve Gelibolu doğal gaza kavuştu

Çanakkale’nin Ayvacık ve Gelibolu ilçeleri doğal gaza kavuştu. İki ilçede başlatılan doğalgaz çalışmaları çerçevesinde ilk doğal gaz yakma törenleri gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları çerçevesinde ilk gaz yakma töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ayvacık Garnizon Komutanı Fatih Şahin, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Aksa Doğalgaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu yaptığı konuşmada, “Biliyorsunuz, dün Gelibolu ilçemizdeydik. Orada ilk kazı töreninden sonra 3 ay gibi kısa sürede ilk ateşi yaktık. Bugün Ayvacık’tayız. Bu güzel ilçemize doğalgazı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1 ay içinde Ayvacık’ta evlerimizde doğalgazımız yanmaya başlayacak. Çanakkale’mizin, bölgemizin hatta ülkemizin vizyon projelerine 1915 Çanakkale köprüsüne ve Ayvacık-Küçükkuyu tünellerimize ev sahipliği yapan iki ilçemizde ardı ardına böyle programlar yapıyor olmak son derece keyifli. Bu yatırımları, yatırımların yöremize, yöre insanımızın hayatına katkılarını gördükçe ayrıca keyif alıyor, ‘İyi ki yapmışız’ diyoruz. Bildiğiniz gibi, Doğalgazla ilgili Çanakkale’mizde ısrarlı bir çalışmamız var. İl Merkezimizden sonra bütün ilçelerimize doğalgazın ulaşması için yoğun çaba sarf ettik. Hatta özel çalışmalarla beldelerimizi bile doğalgazla buluşturmaya başladık. Çünkü biz, kapımıza kadar gelen bu nimetten bütün hemşerilerimiz faydalansın istiyoruz. Bunu yaparken de hangi ilçe hangi partiden diye bakmadan, ayrım gözetmeden bunu gerçekleştiriyoruz” dedi. Tören sonunda Ayvacık için doğal gaz ateşi meşalelerle yakıldı.

Gelibolu’da da ilk doğal gaz yandı

Gelibolu ilçesinde de dün başlatılan doğal gaz çalışmaları çerçevesinde ilk gaz yakma töreni düzenlendi. Gelibolu’daki törende konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “4.5 yıl önce Gelibolu’ya gelip vekil adaylığımızda Bülent Turan vekilimle birlikte ’Hizmetkarınız olmak için desteğinizi istiyoruz’ dediklerini hatırlatarak, “Gelibolu da bizi hiç mahcup etmedi. O yüzden biz Gelibolu’muza ne yapsak o vefa borcumuzu ödeyemeyiz. Bülent Turan vekilimle 3 ay önce yine bu ekiple gelip, ilk kazmamızı attık ve kazı törenimizle birlikte doğal gazımıza başladık. Gelibolu Avrupa Yakası’nda planlamada olmayan bir yerdi. Ancak ’Hemşerilerimiz bir şey istiyorsa biz yaparız’ dedik. O yüzden de önce kamulaştırmayı hızlandırdık. Hemen bir depo hazırladık. Bugün o depo alanından artık kullanmaya başlayacağız. Evlerimize dağılacak. Ardından 240 gün sonra da direkt bağlantı gerçekleşecek. Parti gözetmeksizin her yere doğal gaz götürmeye devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından törenle ilk gaz yakma işlemi gerçekleştirildi.