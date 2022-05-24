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ASTİM Çanakkale projesinde sona doğru

Yakın zamanda hayata geçirilecek ASTİM Çanakkale projesiyle bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor. Proje ayrıca ulaşım ağı ile dikkat çekiyor.

ÇANAKKALE 24.05.2022, 12:34
ASTİM Çanakkale projesinde sona doğru

Yakın zamanda hayata geçirilecek ASTİM Çanakkale projesiyle bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sunulması hedefleniyor. Proje ayrıca ulaşım ağı ile dikkat çekiyor.

Çanakkale’de KOBİ’lerin dostu olarak ’’Çanakkale’ye Değer’’ sloganıyla hayata geçirilecek olan, sanayi tesislerini ayağa kaldırması hedeflenen yeni bir proje geliştiriliyor. Yakında zamanda hayata geçecek olan ASTİM Çanakkale (Abide Sanayi ve Ticaret Merkezi) projesi, İstanbul Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ulaşım ağlarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

Proje hakkında bilgi veren proje yetkilisi Ahmet Başer, ’’Bölge ekonomisini yeniden canlandırması hedeflenen ASTİM Çanakkale projesinde 30 bin kişilik devasa bir istihdam ağı oluşturulacak. Farklı büyüklüklerde 123 dükkânın yer alacağı proje, 2071’e hazırlanan Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bölgenin en iddialı üretim hacmine sahip olması planlanan projenin Türkiye ekonomisinin Avrupa’ya açılan kapısı olması hedefleniyor’’ ifadelerini kullandı.

Proje hakkında şu bilgiler verildi:

Önemli ulaşım ağlarına yakınlığıyla dikkat çekiyor

Üretim ağlarıyla canlandırılması planlanan ve Türkiye ekonomisine katkı sunması planlanan proje, sahip olduğu konumla dikkat çekiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’ne 33,5 kilometre uzaklıkta konumlandırılan proje, İstanbul Havalimanına ise sadece 280 kilometre uzaklıkta. Üretim ağı ve ulaşım entegrasyonunun güçlü olduğu proje, bölgeden Avrupa’ya açılan kapı niteliğinde olacak. İpsala Sınır Kapısına 148 kilometre mesafede yer alan proje, üreticilerin entegre ulaşım ağlarıyla Avrupa’ya açılmasını sağlayacak.

Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor

Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamayı hedefleyen proje, 21 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimci ve üreticilere hizmet sağlayacak olan projenin mimari özellikleri de dikkat çekiyor. Çevreci detayların fazlasıyla yer aldığı proje, 9 bloktan oluşacak. 52,55 metre kareden bin 14 metrekare büyüklüğe kadar dükkan seçeneklerinin sunulacağı proje, 30 bin kişilik istihdam kapasitesiyle bölgenin sanayi üretimini yeniden canlandıracak.

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