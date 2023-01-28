AK Partili Turan: “Hiçbir konuda ortak yaklaşımı olmayan bir ekibin bu millete hiçbir faydası olmaz”

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için Çanakkale’nin Çan ilçesine gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ülke ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 6’lı masayı eleştirerek, “İşkembeyi bile terbiye eden bu millet sürekli zulmün, kavganın, krizin yanında olan CHP’yi de terbiye edecek, 6’lı masayı da terbiye edecek göreceksiniz. Partili Cumhurbaşkanı olamaz demişlerdi geldikleri yerde ise 6 partinin Cumhurbaşkanı adayı olduklarını görüyoruz. Hiçbir konu da ortaklıkları yok. Hiçbir konuda ortak yaklaşımı olmayan bir ekibin bu millete hiçbir faydası olmaz. CHP, İYİ Parti adayını beğenmiyor, İYİ Parti, CHP’nin adayını kabul etmiyor” dedi.

“Erdoğan’ı eleştirmeleri tam da bizim gururumuz olan konular. Biz tamda onların kızdığı konular için Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz”

Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “İsveç’te geçen günlerde çok büyük bir provokasyon olmuştu. Maalesef şimdi de Danimarka’da benzer bir kötü örneği gördük. Koskocaman Avrupa ülkeleri çok sıradan ahmakça birkaç adamın yaptığı kabul edilemez eyleme ev sahipliği yaptılar. İsveç, İsrail büyükelçiliği önünde Tevrat yakılma eylemine izin vermedi. Doğru olan buydu bu kararın arkasındayız. Hangi kutsal kitap olursa olsun, el uzatmayı yakmayı, yanlış eylemi kabul etmeyiz. Ancak Tevrat’ın yakılmasına izin vermeyen adamların Kur’an-ı Kerim yakılırken sessiz kalmaları, izin vermeleri, hatta destek olmaları iki yüzlülükten öte alçaklıktır diye düşünüyorum. O yüzden senin kutsalın, benim kutsalım anlayışı olmaz. Tüm kutsallarımıza eşit olmak durumundayız. Hep diyoruz Kur’an-ı Kerim kağıt değil ki yakasın. Kâğıdı yaktın, kalbimizdekini, gönlümüzdekini ne yapacaksın. O yüzden bu tarz eylemlerin hiç kimseye faydası olmadığını belirtmek isterim. Bu tarz eylemlerin dünya barışına büyük zarar verdiğini, Avrupa birliği anlayışına büyük zarar verdiğini hatırlatmak isterim. Fransa’yı zamanında ısrarla uyardık, terörün iyisi kötüsü olmaz terör terördür dedik. Buradan Danimarka’yı da İsveç’i de uyarıyoruz. Bu yaptığınız yanlış eylemler gün gelecek sizin kutsallığınızı vuracak, size zarar verecek. Diplomaside, ekonomi de, siyasette her alanda büyüyen Türkiye onları rahatsız eden bir gerçek. Onlara rağmen büyümeye devam edeceğiz. Onların Erdoğan’ı dergi kapağı yapmaları, onların Erdoğan’ı eleştirmeleri tam da bizim gururumuz olan konular. Biz tamda onların kızdığı konular için Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyoruz.”

“Hükümetler değişir ama kurumlar bakidir”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun YSK üyelerine Erdoğan’ın atadığı hakimlerden oluşuyor iddiasına, “Zaman zaman Kılıçdaroğlu YSK üyelerini yerden yere vurarak, ağır ithamlarda bulunarak Erdoğan’ın atadığı adamlar bunlara güvenmiyoruz gibi ifadeler kullandı. Bu dil devlet adabı dili değil. Hükümetler değişir ama kurumlar bakidir. YSK 73 yıllık bir kurumdur, anayasal bir kurum. Şeffaf denetime konu olan, itiraza konu olan bir kurumdur. Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının yanlış olduğunu ifade etmek isterim. YSK Erdoğan’ın atadığı hakimlerden oluşuyor iddiası tam bir hukuk cehaleti örneği. Asla dedikleri gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın atadığı hakimlerden oluşmamaktadır. YSK 11 üyeden oluşur, 6 üyesi Yargıtay genel kurulunda yüksek mahkeme üyelerinden seçilir yani atama değil. 5 Danıştay üyesi, Danıştay genel kurulunda yüksek hakimlerden seçilerek YSK’ya gider. Siyasi atama yoktur. Anayasanın gereği olarak en çok oy olan 4 partinin temsilcisi YSK’da görev alır. Bu tarz yanlışlar Kemal Bey’e yakışmıyor” diyerek cevap verdi.

“Dini inanç bölümünün çıkarılmasını istediler”

Başörtüsü konusu ile ilgili anayasal bir sürecin başladığını belirten Turan, “Başörtüsü ile ilgili bir anayasal süreç başladı. Bizler büyük bir adım atarak, bir daha Türkiye tarihinde başörtüsüne ilişkin bir kötü hatıra olmasın, yanlış bir uygulama olmasın diye anayasal değişiklik metnimizi koalisyona sunduk. Tüm partileri ziyaret ederek metnimizi hazırladık, metinden sonra randevu talep ettik, maalesef randevu talepleri reddedildi. Aileyi korumaya ilişkin bölüme hepsi itiraz etti. Başörtüsüyle ilgili bölümde dini inanç bölümünün çıkarılmasını istediler. Önergede kabul olmayınca koalisyonu terk ettiler. Koalisyondaki bu tavır yanlış bir tavırdır, genel kurulda bu yanlıştan dönülmesini ümit ediyorum” dedi.