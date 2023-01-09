AK Partili Turan: Ayvacık Deprem Konutları 3. etap projesi kabul edildi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Fatih Kocabıyık ve Ayvacık ilçe Teşkilatını Gazi Meclis’te ağırladı.

Grup toplantısı salonunda Ayvacıklı hemşehrilerine seslenen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Ayvacık, gün geçtikçe bambaşka bir çehreye kavuşuyor. Assos ve Troya Tünelleri ile bir saat süren yol 5 dakikaya düştü. Dağın altından harika bir yolla geçiliyor. Ulaşım rahatlayınca toprağın değeri de arttı, daha da artacak. Geçen hafta Ayvacık’ımızda doğal gaz ilk ateş yakma töreni gerçekleştirildi. Şehrimizin geneline doğal gazın gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bununla birlikte bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Ayvacık deprem konutları 3. etap projesi kabul edildi, yakın zamanda ihalesinin yapılması planlanıyor. Daha önceki etaplarda 484 konut yapılmıştı. 3. etapta da 101 konut yapılacak. Hemşehrilerimizin tüm beklentilerinin karşılık bulması önceliklerimizden olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Ayvacık Kadın Kolları Başkanı Hülya Özel de katıldı.