AK Partili Makas: AK Parti’miz tarihte en yüksek üye sayısına ulaşan siyasi parti oldu

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Yargıtay’ın Türkiye geneli siyasi partilerin üye sayılarındaki son durumunu kamuoyu ile paylaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Yargıtay’ın yeni yılda açıkladığı resmi rakamlara göre AK Parti’mizin üye sayısı 11 milyon 241 bin 230’dur. Bu demek oluyor ki, tüm siyasi partilerin üye sayıları toplamının 4,5 katı üyesi ile AK Parti’miz, tarihte bugüne kadar bir siyasi partinin sahip olduğu en yüksek üye sayısına ulaşmıştır” dedi.

Yeni üyelerimize hoş geldiniz diyoruz

AK Parti’ye yeni üye olan vatandaşlara ve parti üyelerine seslenen Makas, “Siyasi parti üyeliği; gönül akdinin tamamlanması ve kurduğumuz bağın en samimi halidir. Partimiz üyesi olarak bu onuru yaşamanın mutluluğunu bizimle paylaşan tüm üyelerimize teşekkür ediyor ve partimize katılımlarıyla ailemize yeni bir nefes olan tüm üyelerimize de bir kez daha ailemize hoş geldiniz diyoruz” diye konuştu.

AK Parti milletin kapısı, geleceğin umudu ve yeni Yüzyıl’ın inşasına bizzat destek veren bir gönül harmanıdır

İl ve ilçe teşkilatlarında gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan çalışan AK Teşkilatlara teşekkürü eksik etmeyen Makas, sözlerine şöyle devam etti:

“11 milyondan fazla üye sayısı ile AK Parti ailesinin bir ferdi olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Böylesine büyük ve güçlü bir ailenin inşasına 2022 yılındaki binlerce yeni üyemizin katılımlarına destek veren Çanakkale teşkilatlarımıza, Ana Kademe teşkilatlarımıza, Kadın Kollarımıza, Gençlik Kollarımıza teşekkürü bir borç biliyor ve canı gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti milletin kapısı, geleceğin umudu ve yeni Yüzyıl’ın inşasına bizzat destek veren bir gönül harmanıdır. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimize yeni üyeler kazandırarak büyütmeye devam edeceğiz. AK Parti milletin kapısı, geleceğin umudu ve Yeni Yüzyıl’ın inşasına bizzat destek veren bir gönül harmanıdır. Kapımız tüm hemşehrilerimize açıktır.”