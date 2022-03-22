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AK Parti’li Makas, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inceledi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve parti üyeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yönetim kurulu üyelerinden bilgi alarak, köprüyü inceledi. Başkan Makas burada yaptığı açıklamada, köprünün hiçbir sürecine katılmayan muhalefetteki milletvekilleri ve belediye başkanlarını eleştirdi.

ÇANAKKALE 22.03.2022, 15:54
AK Parti’li Makas, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inceledi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve parti üyeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü yönetim kurulu üyelerinden bilgi alarak, köprüyü inceledi. Başkan Makas burada yaptığı açıklamada, köprünün hiçbir sürecine katılmayan muhalefetteki milletvekilleri ve belediye başkanlarını eleştirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Gelibolu İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve İl Yönetim Kurulu üyesi Necmi Mutlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki şantiyesinde gazetecilerle birlikte Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yıldız ve Ömer Güzel ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrasında toplantı salonunda parti yöneticileri ve gazetecilere köprünün temelinin atılış tarihinden bu zamana kadarki yapım süreci anlatıldı.

Daha sonra AK Partili üyeler ile gazeteciler, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Asya’dan Avrupa’ya geçiş yaptı. İHA’ya Gelibolu Alın Gişelerinde bir açıklama yapan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Ecdadımızın Gazi Süleyman Paşa ile Avrupa toprakları adım attığı değerli kadim ilçemiz Gelibolu buzdayız. Buraya 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü’nden geçerek geldik. 5 yıl önce bu köprü başlamadan önce yapamaz diyorlardı. Başladıktan sonra bitiremez dediler. Matematik dehalarını konuşturarak ‘Bu köprü pahalı, bu köprü ekonomik değil’ dediler. Fakat pandemiye rağmen küresel ekonomik türbülansa rağmen milletimizin de feraseti Cumhurbaşkanımızın da dirayeti ile beraber bu devasa yatırım bitti ve halkımızın hizmetine açıldı çok şükür. Fakat 5 yıllık süre içerisinde ne üzücüdür ki şehrimizin vekillerinden şehrimizin ve bu köprümüzün yapıldığı bölgedeki belediye başkanlarımızın köprümüzün herhangi bir teknik gezisine, herhangi bir törenine, herhangi bir açılışına katılmayan milletvekilleri ve belediye başkanları var. Biz köprüdeki bu dünya arenasında devasa bir yatırım olan ve hepimizin göğsünü kabartan bu kıymetli yatırımın buraya yapılış sürecinde bunu hiç merak etmeyen, buradaki herhangi bir teknik geziye katılıp, bilgi almayan belediye başkanlarını ve milletvekillerini kendi partilerinin ve seçmenlerin vicdanına bırakıyoruz” diye konuştu.

“Bu köprü Çanakkale ruhunu temsil eden bir Türk köprüsüdür”

Köprüde 20 bin kişiden fazla kişinin çalıştığını ve Türk mimarisi ile yapıldığını belirten Makas, “Bu köprü yapılırken 20 bin kişiden fazla insanın, emekçinin buraya emeği geçti. Burası tamamen Türk iş gücüyle, Türk mimarisi ile yapılan bir Türk köprüsüdür. Bu köprü sembolleriyle Çanakkale ruhunu temsil eden bir Türk köprüsüdür. Dolayısıyla bu köprü başka bir yerde zaten yapılamazdı bu köprü sembolleriyle, simgeleriyle ancak Çanakkale Köprüsü olabilirdi. Her şeye rağmen ‘Bu köprüyü burada istemiyoruz’ diyen zihniyet. 20 yıl sonra bu şehirde gemi trafiği, gemi kuyruğu nedir bilmeden büyüyecek bir gençlik yetişecek. O gençlik ki 20 yıl sonra belki köprü kuyruğunu belki gemi kuyruğunu, gemi trafiğini bilmeyecek fakat 20 yıl da geçse 40 yılda geçse aynı zihniyeti başka devasa projelere karşı çıkarken görecek. o zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu onlarda anlayacak, onlar da bilecek. Bu seçmen son 2 günde hafta sonu açıldıktan sonra bu köprü nasıl sosyal medya paylaşımları ile sosyal medya fenomeni haline geldiğini bizler gördük. Dolayısıyla çok büyük bir teveccüh ile çok büyük bir özveri ve gayretle İstanbul köprü vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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