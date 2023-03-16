AK Partili Makas: 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Makas, “Şanlı Türk tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas’ın mesajında şu ifadelere yer verildi: “Tarih sayfalarından silinmek istenen bir ulusun, kısıtlı imkanlarla mücadele ederek adeta imkansızın başarıldığı eserin adı olan Çanakkale, Türk Milleti’nin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en büyük göstergesi olmuştur. Kalbi vatan sevgisiyle çarpan Mehmetçiğin; Çanakkale Geçilmez! Diyerek dünyanın en büyük donanmalarına karşı koyup, canı pahasına şehadete yürüyen destanın adıdır Çanakkale. Vatanın bütünlüğüne ve Milletin bağımsızlığına 108 yıl önce sahip çıkan aziz Türk Milletimiz, 15 Temmuz’da da aynı kararlılıkla sahip çıkarak “Çanakkale Ruhu’nun” asla yok olmayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden sonsuz minnet ve şükran borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”