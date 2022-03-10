banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

AK Parti’li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik gezi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler, ulaşımı 35’ten 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünellerini inceledi. Makas burada yaptığı açıklamada tünellerin işletmeye açılmasıyla birlikte akaryakıtta yıllık 8 milyon, 12 yılda ise 1 milyar lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

ÇANAKKALE 10.03.2022, 12:10
AK Parti’li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik gezi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler, ulaşımı 35’ten 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünellerini inceledi. Makas burada yaptığı açıklamada tünellerin işletmeye açılmasıyla birlikte akaryakıtta yıllık 8 milyon, 12 yılda ise 1 milyar lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları ve il genel meclis üyelerinin de katılımıyla, Ayvacık- Küçükkuyu Tünellerindeki teknik geziye katıldı. Turizm ve ticarette katkı sağlayacak, çift tünellerin toplam uzunluğu 12 kilometre. Bu sayede ulaşım 35’de 7 dakikaya inecek ve Marmara, Ege ve Akdeniz’e kesintisiz transit geçişte büyük önem taşıyacak.

Gezi kapsamında tünelleri inceleme fırsatı bulan AK Partililere, yetkililer tarafından bilgi verildi. Teknik gezi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Bugün Ayvacık Küçükkuyu’dayız. Adeta Çanakkale ruhunun Ege ve Akdeniz’e açılan kapısı olan Küçükkuyu Assos ve Troya Tünellerimizdeyiz. Bugün burada tamamen Türk mühendisliğiyle hayata geçirilen bu kıymetli projeye tanıklık ediyoruz. Bu kıymetli proje toplamda 5.7 kilometrelik çift tüpten oluşmaktadır. Toplam uzunluk ise 12 kilometredir. İnşallah bölgemizde deniz, dağ ve termal turizme katkı sağlayan bu kıymetli yapı bittikten sonra 35 dakikadan 7 dakikaya düşürerek bölge trafiğini düşürecek önemli bir yapı haline gelecektir. Tünellerin önümüzdeki yaz aylarında bitmesi ve işletmeye açılmasıyla beraber akaryakıtta yıllık 8 milyon TL ve işgücünde 72 milyon TL’lik bir işgücü tasarrufu sağlayacaktır. Toplam tasarruf bedeli yıllık 80 milyon TL olup, 12 yılda tasarruf yaklaşık 1 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu kıymetli projede toplam 600 personel ve 60’a yakında teknik ekip bulunmaktadır. Bu kıymetli projeye can veren teknik ekibimize, üstlenici firmamıza Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çanakkale ruhunun Akdeniz ve Ege’ye açılan kapısı”

"Bu kıymetli proje, Çanakkale ruhunun Akdeniz ve Ege’ye açılan kapısı olmakla beraber dünyanın en büyük asma köprüsünün yapıldığı Çanakkale’mizde, 1915 Çanakkale Köprüsü’yle beraber inşallah ringi tamamlayan önemli bir parça haline gelecektir" diyen Başkan Makas, "Ayvacık - Küçükkuyu Tünelleriyle gurur duyuyoruz. Yıllarca bölgede yaşanan trafik sorunu, trafik kazaları, akaryakıttan kaynaklı ekstra maliyetlerin önüne geçen bu kıymetli yapı, yıllar boyu bölgemize hizmet edecek. Bölge turizmine, bölge ticaretine önemli katkılarda bulunacaktır. 18 Mart 2022 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devlet erkanımızın da katılımlarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 576 köyümüz, 12 ilçemiz,10 beldemiz, tüm teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla beraber Anadolu’dan Avrupa’ya tekrardan geçerek, hep beraber kutlu bir şekilde o günü yaşayacağız. Tüm Çanakkaleli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış günü 18 Mart günü saat 16.00’da Gelibolu gişelerine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18