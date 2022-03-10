AK Parti’li heyetten 4 milyarlık dev yatırıma teknik gezi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindekiler, ulaşımı 35’ten 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık Küçükkuyu Tünellerini inceledi. Makas burada yaptığı açıklamada tünellerin işletmeye açılmasıyla birlikte akaryakıtta yıllık 8 milyon, 12 yılda ise 1 milyar lira tasarruf sağlanacağını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanları, ilçe başkanları, belde başkanları ve il genel meclis üyelerinin de katılımıyla, Ayvacık- Küçükkuyu Tünellerindeki teknik geziye katıldı. Turizm ve ticarette katkı sağlayacak, çift tünellerin toplam uzunluğu 12 kilometre. Bu sayede ulaşım 35’de 7 dakikaya inecek ve Marmara, Ege ve Akdeniz’e kesintisiz transit geçişte büyük önem taşıyacak.

Gezi kapsamında tünelleri inceleme fırsatı bulan AK Partililere, yetkililer tarafından bilgi verildi. Teknik gezi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “Bugün Ayvacık Küçükkuyu’dayız. Adeta Çanakkale ruhunun Ege ve Akdeniz’e açılan kapısı olan Küçükkuyu Assos ve Troya Tünellerimizdeyiz. Bugün burada tamamen Türk mühendisliğiyle hayata geçirilen bu kıymetli projeye tanıklık ediyoruz. Bu kıymetli proje toplamda 5.7 kilometrelik çift tüpten oluşmaktadır. Toplam uzunluk ise 12 kilometredir. İnşallah bölgemizde deniz, dağ ve termal turizme katkı sağlayan bu kıymetli yapı bittikten sonra 35 dakikadan 7 dakikaya düşürerek bölge trafiğini düşürecek önemli bir yapı haline gelecektir. Tünellerin önümüzdeki yaz aylarında bitmesi ve işletmeye açılmasıyla beraber akaryakıtta yıllık 8 milyon TL ve işgücünde 72 milyon TL’lik bir işgücü tasarrufu sağlayacaktır. Toplam tasarruf bedeli yıllık 80 milyon TL olup, 12 yılda tasarruf yaklaşık 1 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu kıymetli projede toplam 600 personel ve 60’a yakında teknik ekip bulunmaktadır. Bu kıymetli projeye can veren teknik ekibimize, üstlenici firmamıza Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bakanlığımıza, devletimize, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na canı gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Çanakkale ruhunun Akdeniz ve Ege’ye açılan kapısı”

"Bu kıymetli proje, Çanakkale ruhunun Akdeniz ve Ege’ye açılan kapısı olmakla beraber dünyanın en büyük asma köprüsünün yapıldığı Çanakkale’mizde, 1915 Çanakkale Köprüsü’yle beraber inşallah ringi tamamlayan önemli bir parça haline gelecektir" diyen Başkan Makas, "Ayvacık - Küçükkuyu Tünelleriyle gurur duyuyoruz. Yıllarca bölgede yaşanan trafik sorunu, trafik kazaları, akaryakıttan kaynaklı ekstra maliyetlerin önüne geçen bu kıymetli yapı, yıllar boyu bölgemize hizmet edecek. Bölge turizmine, bölge ticaretine önemli katkılarda bulunacaktır. 18 Mart 2022 Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devlet erkanımızın da katılımlarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 576 köyümüz, 12 ilçemiz,10 beldemiz, tüm teşkilatlarımız ve vatandaşlarımızla beraber Anadolu’dan Avrupa’ya tekrardan geçerek, hep beraber kutlu bir şekilde o günü yaşayacağız. Tüm Çanakkaleli hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış günü 18 Mart günü saat 16.00’da Gelibolu gişelerine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.