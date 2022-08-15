AK Parti teşkilatları Çanakkale’de 6 bin hanenin kapısını çaldı

AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Çanakkale teşkilatı bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. İl Başkanı Naim Makas, geçtiğimiz hafta 6 bin eve ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, “Partimizin 21’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız, gerimizde bıraktığımız hafta boyunca, AK Parti teşkilatları olarak tüm ilçelerimizde çeşitli çalışmalarda bulunduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını hemşehrilerimize ilettik. 6 bin 250 hane ziyareti gerçekleştirip hemşehrilerimizin sıcak yuvalarına misafir olduk. 200 hanede eli öpülesi büyüklerimizi ziyaret edip hayır dualarını aldık. Hastanelerimizde tedavi gören 250 hastamızı ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 25 farklı noktada, 25 bin hemşehrimize aşure ikramında bulunarak, Muharrem ayının bereketini paylaştık. Katıldığımız onlarca düğün, cenaze ve mevlitte hemşehrilerimizin duygularına ortak olduk. 26 lokasyondaki stant çalışmalarımız ile 23 bin hemşehrimize ulaşan saha çalışmaları yapıp bu anlamda yeni üyelerimizi de partimize kazandırdık ve hemşehrilerimize ikramlarda bulunduk” dedi.