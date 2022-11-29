AK Parti teşkilatı Çan’da

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet Çan’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve beraberindeki heyet, adım adım Çanakkale’yi arşınlamaya, hemşehrileri ve teşkilatlarıyla buluşmalara kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez Çan ilçesinde bir dizi ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştiren AK Parti heyeti, vatandaşların talep ve önerileri not alıp, hem ülke hem Çanakkale gündemine ilişkin bilgi verdi. Çanakkale ve ilçelerine yapılan yatırım ve projelere de dikkat çeken heyette, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, İlçe Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, İl/İlçe kademe yöneticileri ve çok sayıda partili yer aldı. AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda AK Kadrolar olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma programlarımız içerisinde İl/İlçe teşkilatlarımızla, danışma ve istişare toplantılarımızı da gerçekleştiriyor, notlarımızı alıp, AK ailemize kazandırdığımız yeni üyelerimizin rozet takma törenlerini gerçekleştiriyoruz. AK Parti ailesinin mensupları olarak, Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz” dedi.