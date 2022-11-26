AK Parti Lapseki ilçe Danışma Meclis toplantısı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde AK Parti Lapseki ilçe Başkanlığı Danışma Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının Divan Başkanlığını AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas yaptı.

AK Parti Lapseki ilçe Başkanlığı Danışma Meclis toplantısı öncesinde, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti ilçe Bakanı Namık Ergin, Kadın Kolları Başkanı Aynur Okutucu, Gençlik Kolları Başkanı Birol Günal ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçe merkezinde Cumartesi günleri kurulan halk pazarını gezerek pazarcı esnafıyla birlikte sohbet etti. Ardından çarşı içindeki tarihi çınar altında vatandaşlarla çay içen AK Parti heyeti daha sonra belediye ek hizmet binasında, AK Parti Lapseki ilçe Başkanlığı Danışma Meclis toplantısına geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının Divan Başkanlığını AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Divan üyeliklerini ise İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve il sekreteri Saime Avcılar yaptı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Naim Makas, “AK Parti ailesinin mensupları olarak Türkiye’mizin çeyrek asrına damga vurmuş kadrolarımızla ve dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. AK kadrolarımızla adım adım Çanakkale’yi dolaşıyor, tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda AK kadrolar olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma programlarımız içerisinde il ve ilçe teşkilatlarımızla, danışma ve istişare toplantılarımızı da gerçekleştiriyor, notlarımızı alıp, AK ailemize kazandırdığımız yeni üyelerimizin rozet takma törenlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.