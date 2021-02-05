Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Kadriye Kocaman atandı

Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yapılan istişareler doğrultusunda Kadriye Kocaman atandı. Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanı Birsen Dirlik’in, Ak Parti Çan İlçe Başkanlığı yönetim kuruluna girmesiyle boşalan Ak Parti Çan Kadın Kolları Başkanlığına, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca yapılan istişareler ve gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Kadriye Kocaman’ın atandığı bildirildi.