70 milyonluk hata

Çanakkale Kordon’da bulunan 230 metrekarelik arsanın Özel İdare’ye ait 173 metrekarelik kısmının satışına ilişkin muhammen bedel 23 milyon 950 bin TL olarak belirlenmişti. İhaleye toplamda 7 firma katılmış, en iyi 3 teklifi veren firmalar daha sonra açık artırma usulü ile ihaleye devem etmişlerdi. İhale, 52 milyon 500 bin TL teklif veren EA Otel Turizm Yatırımları Anonim Şirketinde kalmıştı.

Kordon’daki arsanın yüzde 75’lik bölümü Özel İdare’ye, yüzde 25’lik bölümü ise Milli Emlak’a ait. Milli Emlak, Özel İdare’nin yaptığı ihale rakamlarını baz alarak firmadan arsadaki hissesi için 17 milyon 500 bin TL talep edecekti. Firma, Özel İdare’ye 52 milyon 500 TL, Milli Emlak’a 17 milyon 500 bin olmak üzere 230 metrekarelik arsa için toplamda yaklaşık 70 milyon TL ödeyecekti. Firma aynı arsa ihalesini daha önce 8 milyon TL’ye almış ancak ihale tek bir firma katılması nedeniyle iptal edilmişti.

Firma avukatlarının iddiasına göre, arsanın üzerinde bulunan bitişik nizam ve 6 kat hakkı olan bina Özel İdare tarafından kısa bir süre önce 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde usule uygun olarak yıkılmadı. Yıkım öncesi belediyeden imar durum belgesi de alınmayan arsa için ihale dosyasına imar durum yazısı konulduğu ve yıkım sonrası imar belgesi çıkartıldığı ileri sürüldü.

Arsayı almaktan vazgeçti

Yeni imar durum belgesine göre 173 metrekaresi Özel İdare’ye ait olmak üzere toplam 230 metrekarelik arsanın bitişik nizamdan çıktığını ve çekme payları ile derinlik değişikliği ile hak kaybına uğrayacağını fark eden EA Otel Turizm Yatırımları Anonim Şirketi, ödediği yüksek arsa bedeline karşılık mevcut şartlarda büyük zarara uğratıldığını ileri sürerek, arsayı satın almaktan vazgeçti. İlk olarak Çanakkale İl Özel İdaresi’ne başvurarak yapılan hatanın kurumdan kaynaklandığını ileri süren şirket, ihalenin iptalini ve yaklaşık 800 bin liralık teminat bedelinin iade edilerek ihalenin uygun şartlarda tekrarlanmasını talep etti. Ancak Özel İdare taleplerin tamamını reddedince şirket avukatları hukuki yollara başvurdu ve yürütmenin durdurulması talebiyle Çanakkale 2. İdare Mahkemesinde dava açtı.