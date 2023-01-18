2023 yılı yatırım programında Çanakkale Şehitliği için 650 milyon TL ayrıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ‘2023 Yılı Yatırım Programında Çanakkale Şehitliği için ayrılan bütçeyi açıkladı. Turan, Çanakkale Şehitliği’ndeki projelere bu yıl 650 milyon TL ayrıldığını belirtti.

Turan, “Çanakkale’miz, bir milletin topyekûn maddi ve manevi tüm unsurlarıyla tarihe mührünü vurduğu kadim bir şehirdir. Bu topraklar, bir destanın yazıldığı yerler. Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, kahramanlıklarıyla bu topraklarda unutulmaz izlerle birlikte, bizlere bu vatanı miras bıraktılar. Aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa ve minnet borcumuz, hiçbir zaman ödenmez. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’mız, yeni şehitliklerimizin ortaya çıkarılması ve ihyası için çok anlamlı projeler sürdürüyor. Şehitliklerimiz için 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) projelerine 390 milyon TL, Anafartalar yollarına 38 milyon TL, Seddülbahir Kale Restorasyonu’na 52 milyon TL, Namazgah Tabyası sur duvarlarına 33 milyon TL, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’ne 10 milyon TL, Mustafa Kemal Yolu’na 12 milyon TL, Şehitler Abidesi’ne 40 milyon TL, Şehitliklere 2 milyon ve muhtelif onarım işlerine de 74 milyon olmak üzere, toplam 650 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.