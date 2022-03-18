Çanakkale Şehitleri, Edirnekapı Şehitliği’nde törenle anıldı

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18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol şehit kabirlerini ziyaret etti.