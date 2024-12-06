Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Çağdaş Cam’ın çıkarılmış sermayesinin 137 milyon TL’den 168 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 31 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 11 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 42 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 840 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.