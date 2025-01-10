Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine ve Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam, Manisa’da dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’nin fabrikasına yakın bir konumda yeni fabrika yatırımına başlıyor. Manisa OSB 6. Kısımda 29 bin 800 metrekare arazi üzerinde hayata geçirilecek fabrika stratejik konumu, doğal afetlere dirençli ve sürdürülebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 200 milyon TL’ye mal olacak fabrikanın 2025 yılının sonunda tamamlanarak devreye alınması planlıyor.

Afetlere dirençli yatırım

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç, “Bünyesinde beyaz eşya sektörünün önemli markalarını da barındıran, Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden Manisa OSB’de yeni fabrikamızın yatırımına başladık. Yeni fabrikamız da devreye girdiğinde yaklaşık toplam 100 bin m2 alanda faaliyetlerini gerçekleştiren bir şirket haline gelmiş olacağız. En modern teknolojilerle donatmayı hedeflediğimiz fabrikamız başta deprem olmak üzere tüm afet koşulları da göz önünde bulundurularak afetlere karşı dayanıklı bir yapıda inşa ediliyor. Böylece olası afetlerde üretim ve tedarik zincirimiz aksamadan hizmet vermeye devam edebileceğiz” dedi.

Kendi enerjisini üretecek, yağmur suyu hasat edecek

Doğaya saygılı bir fabrika hayata geçirdiklerine dikkat çeken Pirinç, “Çatısında kuracağımız güneş enerjisi santrali ile fabrikamızın ihtiyacı olan enerji ihtiyacını kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Çevreyi korurken, fabrikamızı enerjide de bağımsız bir yapı haline getirmeyi planlıyoruz. Fabrikamızın bir diğer özelliği ise yağmur suyu hasadı. Su tüketimimizi, yağmur suyu toplama sistemiyle sağlayacağız. Çatıdan ve çevreden topladığımız sudan, içme suyu dışındaki diğer kullanım alanlarında faydalanacağız. Böylece enerji ve su tasarrufu da sağlamış olacağız” diye konuştu.