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Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi

Güncel 28.12.2020, 18:02
Buz tutan Çıldır gölünde bisiklet keyfi
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Ardahan’da soğuk hava nedeniyle birçok dere ve göl buz kesti. Hava sıcaklığının en yüksek 8, en düşük eksi 16 derecede olduğu Ardahan’ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, buz tuttu.