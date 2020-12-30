Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde mangal keyfi

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Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 16 derecelere kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar göl üzerinde mangal keyfi yaptı.