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Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde mangal keyfi

Güncel 30.12.2020, 13:17
Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde mangal keyfi
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Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 16 derecelere kadar düşmesi nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, bazı vatandaşlar göl üzerinde mangal keyfi yaptı.