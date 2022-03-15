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Büyükşehir’den Altınordu’ya modern park

Güncel 15.03.2022, 15:24
Büyükşehir’den Altınordu’ya modern park
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede hayata geçirdiği park ve yeşil alan çalışmalarına devam ediyor.