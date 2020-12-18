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Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu

Güncel 18.12.2020, 09:42
Büyükçekmece'de flamingolar masalsı görüntüler oluşturdu
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Büyükçekmece’de bir yıl önce görülen flamingoların yeniden gelmesi renkli görüntüler oluşturdu. Pembe renkleri ile kolay fark edilen Flamingoların Büyükçekmece Gölü üzerinde dans edercesine uçması masalsı manzaralar oluşturdu.