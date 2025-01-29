Çin merkezli DeepSeek'in tanıtımı, piyasa üzerinde büyük etki meydana getirdi.. Bu düşük maliyetli yapay zeka modeli, Nvidia gibi ABD'nin lider yapay zeka şirketlerinin değerlemelerini sorgulattı.

Trump, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ithalatlara %25 gümrük vergisi, Çin'e %10 ila %60 arasında genel gümrük vergisi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen diğer her ürüne %10 veya %20 gümrük vergisi getiriyor. Amacı bu ülkelerle ABD arasındaki dış ticaret açığını daraltmak ama bunu yaparken, ithal ürünlerin ABD’deki fiyatlarının artması sonucu enflasyonun yükselişine kapı açıyor. Teknoloji depremi dün hız kesti, Nasdaq endeksi tepki alımıyla %1.4 artıda kapandı. 10 yıllık ABD tahvil getirileri 4.52’de; altın 2753, brent petrol 77, Bitcoin 101 bin 800 dolarla açılıyor. Bu akşam 22.00’de FED’in faiz kararı var.

TRUMP: FAİZİ FED’DEN DAHA İYİ BİLİRİM

ABD Başkanı Donald Trump, FED'e müdahale etmeye hazırlanıyor. 'Faizleri' FED yetkililerinden daha iyi bildiğini iddia eden Trump, yetkililere faiz oranlarını düşürme çağrısı yaptı.Trump ne kadar faiz indirimi beklediği sorusuna şu cevabı verdi: 'Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim...Petrol fiyatları düşecek. Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum ve enerji fiyatları düştüğünde bu, enflasyonun büyük bir kısmını ortadan kaldıracak, faiz oranlarını otomatik olarak düşürecektir.' 'Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?' sorusuna 'Evet' yanıtını veren Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin soru üzerine, 'Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum' dedi. Evet bu akşam ABD merkez bankası büyük sınav verecek. Faiz oranlarını sabit tutacak. Ancak ithal ürünlere gelecek yüksek vergilerle enflasyonun yukarda kalacak olması indirim sürecini olumsuz etkileyecek. Piyasalar Başkan Powell’ın vereceği mesajlara odaklanmış durumda.

BİST 10 BİN 500 Ü AŞACAK MI?

Borsa İstanbul, HSCB ve Citigroup’un Türk şirketleri ve bankalarla ilgili olumlu değerlendirmesinden aldığı güçle 10 bin 122 puana çıktı. İşlem hacmi 109.7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,73 prim yaptı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,51 ile mobilya oldu. İngiliz finans devi HSBC, havacılık, telekomünikasyon, savunma, sigorta ve perakendecilik alanındaki seçili şirketlerin olumlu bir şekilde öne çıktığını açıkladı. ABD'nin büyük bankalarından Citi ise, takip ettikleri Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi'de hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi. Borsa İstanbul'da bir şirket daha halka arz oluyor. Farklı kentlerde Güneş enerjisi santrali yatırımları yapan Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.'nin halka arzında talep toplama başladı. Şirket 29 ve 30 Ocak tarihlerinde talep toplayacak. Birleşim Grup Enerji Yatırımları'nın yüzde 20,02'si halka açılacak. Şirketin borsadaki halka arz fiyatı 12,14 lira olarak belirlendi. 77 milyon liralık payı bedelli sermaye artırım yoluyla ihraç edilecek. Talep toplamanın ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak Birleşim Grup Enerji Yatırımları'nın hisse kodu 'BIGEN' olarak belirlendi. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasaların odağında Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine yüzde 61 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyor. BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda Bankalar, iletişim, savunma, gayrimenkul, ulaştırma sektörlerinde büyük fırsat var.

KUR ENDİŞESİ NASIL KAYBOLDU?

Petrol fiyatları sene başından beri yüzde 2 yukarıda. Trump’ın Davos söylemlerine baktığımızda önümüzdeki dönemde petrolün yukarıdan ziyade aşağıya doğru bir hareket yapması daha mantıklı görünüyor. Bizim gibi enerji ihtilatına bağımlı ülkeler için bu harika haber. Fon akımlarının bir miktar gelişen ülkelerden çıkmasına, doların değerli kalacağı senaryosundan hareketle gelişmiş ülkelerde daha fazla kalacağını düşünürsek fon akımlarında bir miktar sıkıntı çekmemiz mümkün. Bizim açımızdan enerji fiyatlarının düşmesi iyi haber. Merkez Bankası’nın gelecekte yapacağı faiz indirimlerine dair, “Ocak ayı enflasyonu %4 - %4.5 civarında gelecek gibi görünüyor. Yanı yıllık bazda %40’ın altına inecek. Bundan sonra enflasyonu %30’lu rakamlarda göreceğiz. Para Politikası Kurulunun önünde faiz indirimi için çok rahat bir alan açılacak. Dolar 35.75, Euro 37.33 TL ile açılıyor. İş dünyasının kur endişesi tamamen ortadan kalktı

İTHAL VERGİLERİ DOLARI DESTEKLEDİ

ABD’de aralık dayanıklı mal siparişleri eksi 2.2 daralarak büyük gerileme gösterdi. Conferance board tüketici güveni 104.1’e indi. Richmond imalat endeksi Ocak’ta eksi 4 oldu. ABD Başkanı Trump ithal çipler, ilaçlar ve çelik üzerindeki tarif tehditleri, dolarla ilgili endişeleri artırdı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in evrensel tarifler önerisi, ticaret gerilimlerini taze tutuyor. Trump, %25 gümrük vergisi uygulamayı düşünmekte ve bu da Avrupa ve Çin gibi büyük ticaret ortaklarını hedef alabilir. Bu gelişmeler, piyasalarda doların önemli para birimleri karşısında değerini korumasını sağlıyor. Euro, yatırımcıların 2024'teki dört indirimin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 baz puanlık bir faiz indirimine hazırlanmasıyla 1,0430 dolara düştü. Yatırımcılar ayrıca merkez bankasının yıl için planlarına ilişkin sinyalleri yakından izleyecek ve piyasalar önümüzdeki aylarda daha fazla faiz indirimi bekliyor. ABD'de Federal Rezerv'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Trump'ın yarı iletkenler, çelik ve Kanada ve Meksika'dan gelen otomobiller dahil olmak üzere çeşitli sektörlere daha büyük tarifeler uygulama konusundaki yorumları ABD dolarını destekledi. Bu akşam FED kararı sonrası yapılacak olan açıklamada faiz indirim defterinin kapandığı ifade edilirse parite 1.0380 sente inecek.

FED KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?