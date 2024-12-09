Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam’a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü. Esad Ailesi’nin iktidarının son bulmasıyla Türkiye’deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı. Bursa’da da bir araya gelen Suriyeliler, araçlarla konvoylar yapıp, sloganlar attı. Lokum dağıtan Türk ve Suriye bayrağı açan Suriyeliler, "Biz çok mutluyuz. Halep kurtuldu. İnşallah yakın zamanda memleketimize döneceğiz. Allah’a şükürler olsun. Yakın zamanda Türkiye’yi terk edeceğiz. Biz hepimiz kardeşiz. Bunu biz her zaman söylüyoruz. Herkes bizi bıraktı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizleri bırakmadı. Sonunda Esad’tan kurtulduk. Yıkılan yerleri en kısa zamanda yapacağız. Bizler ülkemize geri döneceğiz" dedi.