Zübeyde Hanım vefatının 100. yılında Mudanya’da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 100. yılında, Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz törende yaptığı konuşmada, “Zübeyde Hanım’ı anmak demek; cumhuriyet ve değerlerini anlamak, savunmak ve korumak demek. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan okulumuzda bugün minik öğrencilerimizle birlikte bir anma töreni gerçekleştirdik. İçlerine iyilik tohumları ekilen çocuklar, büyüdüklerinde bu tohumları çoğaltır. Zübeyde Anamızın ışığında içlerindeki heyecana tutunduğumuz çocuklarımızın yetiştirebilmesi için çalışıyoruz. Bu eşsiz vatanı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli annesi Zübeyde Hanım’ı saygı ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Hayri Türkyılmaz, törende öğrencilerle birlikte Zübeyde Hanım’ın heykeline çelenk ve karanfil bıraktı.