Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde yeni eğitim dönemi başladı

Mudanya Belediyesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde 2022-2023 eğitim yılı törenle başladı. Kreşe yeni başlayan 3-6 yaş arası 155 çocuk ilk gün heyecanı yaşarken, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Mudanya Belediyesi’nin hayata geçirdiği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde yeni dönem heyecanı yaşandı. Bu yıl 3-6 yaş arası 155 çocuk ilk gün heyecanı yaşarken, aileleriyle birlikte çocukların heyecanına ortak olan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni eğitim döneminin mutluluk ve başarıyla geçmesini diledi.

Ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Amacımız çocuklarımızı bilimin ve aklın ışığında geleceğe hazırlamak. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz.Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile onu ulusumuza armağan eden Zübeyde Anamıza ve onların yolunda yürüyen değerli annelerimize vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde çocuklarımız iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde 9 dersliğin yanı sıra öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği konferans, spor salonu, yüzme havuzu, drama, akıl ve zeka oyunları, yabancı dil, görsel sanatlar, müzik atölyeleri de bulunuyor.