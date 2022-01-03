Mudanya Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak için hayata geçirdiği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde eğitim başladı. Mudanya BelediyeBaşkanı Hayri Türkyılmaz, ilk günlerinde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Okul öncesi eğitimin büyük önem kazandığı günümüzde Mudanya Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve yaşam boyu eğitimin önünü açmak üzere hayata geçirilen Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’nde eğitim başladı. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi; 9 derslik, konferans salonu, spor salonu, yüzme havuzu, drama atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, yabancı dil atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi imkanlarıyla kapılarını açtı.

Çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışırken, Mudanya BelediyeBaşkanı Hayri Türkyılmaz, ilk günlerinde minik öğrencileri yalnız bırakmadı.

Söz verdiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’da güzel şeyler olacak, Mudanya ile herkes gurur duyacak dedik. Mustafa Kemal Atatürk’ü ulusumuza armağan eden Zübeyde Anamız ve eli öpülesi analarımıza vefa, saygı ve minnetimizin ifadesi kreşimizdeçocuklarımız çağdaş eğitimle buluştu. Laik, çağdaş temeller üzerine kurulu eğitimi köklendirmek adına hayata geçirdiğimiz çocuk akademimiz Mudanyamıza ve Bursamıza hayırlı olsun. Okulumuzda çocuklarımız modern ve kaliteli eğitim alacak. Geleceğin umut tohumları Mudanyamızda yetişecek” dedi.