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Zorlu kış şartlarında güvenli sürüşler için aracınızı hazırlayın

Karla kaplanan yollarda veya beklemek zorunda kalındığı için uzun süre araçların rölantide çalışmasının sağlıklı olması için bazı kuralları olduğu yetkililer tarafından açıklandı.

BURSA 27.01.2022, 15:57
Zorlu kış şartlarında güvenli sürüşler için aracınızı hazırlayın

Karla kaplanan yollarda veya beklemek zorunda kalındığı için uzun süre araçların rölantide çalışmasının sağlıklı olması için bazı kuralları olduğu yetkililer tarafından açıklandı.

Yaşanan zorlu hava koşullarında araçlarının verimli çalışmaları ve sürücülerin güvenli sürüşleri için dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Koçaslanlar Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü İsmail Alkan, “Son günlerde Türkiye’de yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle kar ile kaplanan yollarda, ağır hizmet araçlarının bir çoğunda beklemeler ve uzun süre rölantide çalışma söz konusu oldu. Böyle durumlarda araç sürücülerinin araçlarıyla güven içerisinde ve sorunsuzca ilerleyebilmeleri için yapması gereken bazı işlemler vardır. Araçlarının akü seviyelerini kontrol ederek rölantide çalıştırmalı, hava hatlarında biriken su donmaya sebep olacağından, bu hatlarda bulunan suların tahliye edilmesini sağlamalıdır. Uzun süre beklemeden ve ani hava değişimlerinden dolayı lastik hava basınçlarını değişeceğinden lastik hava basınçlarını kontrol etmeli, lastiklerin kış şartlarına uygun olan M+S olmasını sağlamalıdır. Cam suyu ve sileceklerini kontrol etmeli, motor soğutma sıvısını kontrol etmeli ve hava koşullarına uygun hale getirmelidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yolların buzlanmaması için kullanılan solüsyon ve tuzlardan dolayı araç üzerinde biriken tortulardır. Bu tortuların temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılması araçların, arıza frekanslarını azaltacağından kullanıcıların daha sonrasında karşılarına çıkacak yüksek maliyetlerden korunmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

Kış aylarında araçların ihtiyaç duyacakları yedek parça ve ekipmanlar konusunda kampanyalar yaptıklarını, böylelikle müşterilerin doğru ürün ve hizmete, uygun fiyata ulaşabileceklerini ifade eden Alkan, sürücülerin güvenli sürüşlerini gerçekleştirebilmeleri için her zaman çözüm ortağı olarak yanlarında olduğunu belirtti.

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