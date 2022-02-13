banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü

Zindanda ’sanatsal’ dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonun ardından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2300 yıllık Bursa surlarının Zindankapısı, bireylerin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeleri sanat eserine dönüştüren Deniz Sağdıç’ın ’döngü’ adlı sergisine ev sahipliği yaptı.

BURSA 13.02.2022, 16:37
Zindanda ’sanatsal’ dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonun ardından güncel sanat galerisine dönüştürülen 2300 yıllık Bursa surlarının Zindankapısı, bireylerin günlük yaşamda kullandığı, tüketerek bir kenara terk ettiği nesne ve objeleri sanat eserine dönüştüren Deniz Sağdıç’ın ’döngü’ adlı sergisine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra ilk günkü orijinal haliyle ayağa kaldırılan 2300 yıllık Zindankapı, güncel sanat galerisi olarak kısa sürede Bursa’nın kültür sanat yaşamında önemli bir yer edindi. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da kurduğu atölyesinde objeleri olduklarından bambaşka hale dönüştürerek, ’sıfır atık’ kavramını sanatla buluşturan Deniz Sağdıç’ın sergisi, Bursalı sanatseverleri zindanda buluşturdu. Sağdıç’ın kullanıldıktan sonra sahipleri tarafından bir kenara terk edilen kot pantolon kumaşlarından hazırladığı ’Döngü’ adlı sergisi, Zindankapı’da düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir de katılırken, yatırım inceleme programları için Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sergiyi açılış sonrası ziyaret etti.

Sürdürülebilir sanat

Serginin açılış töreninde konuşan Deniz Sağdıç, sürdürülebilir sanat yapmaya çalıştığını belirterek, Bursa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Zindankapı’daki sergisinden kot malzemesini kullanarak yaptığı eserlerin sergilendiğini hatırlatan Sağdıç, "Biz her zaman tüketim nesnesi olan bu pantolonları birkaç sefer giyiyoruz, sonra dolabımızın bir kenarına kaldırıp, yıllarca sakladıktan sonra atıyoruz. Özellikle atma eylemini, yeniden var etme eylemine dönüştürmek üzere bir fikir inşa edebilir miyim diye yola çıktım. Zaten sıfır atık iddiamız var. Bu sergide paçasından, kemerlerinden aklınıza gelebilecek her türlü parçasından farklı teknikler ve farklı yöntemlerle sanat eseri oluşturdum. İnşallah keyifli bir seyir olur" dedi.

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da öncelikle Zindankapı’yı ayağa kaldırdıktan sonra sanat galesini olarak kente kazandıran Büyükşehir Belediyesini kutladı. Toplumda atık olarak nitelendirilen bir çok unsurun aslında aynı zamanda bir hammadde olduğunu ifade eden Aydın, bu sergide atıkların nasıl birer sanat eserine dönüştüğüne en iyi şekilde gördüklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Zindankapı’nın sanat galerisi olarak hizmete açılmasının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen, Bursa’nın kültür sanat hayatında önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından ziyarete açılan sergi, sanatseverlerden tam not alırken, bu arada yatırım incelemesi için Bursa’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yoğun programına rağmen Zindankapı’daki sergiyi gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Zindankapı Güncel Sanat Galerisi’nde gelen Bakan Karaismailoğlu, eserleri tek tek inceleyip sanatçı Deniz Sağdıç’tan eserler hakkında bilgi aldı. Öncelikle tarihi yapıyı ayağa kaldırdıkları için Başkan Aktaş’ı kutlayan Bakan Karaismailoğlu, Sağdıç’ı da ortaya koyduğu eserler nedeniyle tebrik etti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Başakşehir 24 40
5. Fenerbahçe 25 40
6. Alanyaspor 24 39
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Antalyaspor 25 28
15. Kasımpaşa 24 27
16. Göztepe 24 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Bandırmaspor 22 39
5. İstanbulspor 22 39
6. Eyüpspor 21 37
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Aston Villa 22 27
12. Crystal Palace 24 26
13. Leicester City 21 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Atletico Madrid 23 39
5. Barcelona 22 38
6. Villarreal 24 36
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 24 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 22 11