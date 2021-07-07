Zeytin Dalı’ndan çocuklara bayram hediyesi

Mudanya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden Zeytin Dalı, kurban bayramı öncesinde gerçekleştirilen hane tespit çalışmaları kapsamında belirlenen 150 ailenin çocuklarına bayramlık hediye ediyor.

Mudanya Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Zeytin Dalı, yaklaşan kurban bayramı öncesinde yüzleri güldürmeye devam ediyor. Zeytin Dalı ekibi, belediye sistemine kayıtlı olan ihtiyaç sahibi 150 ailenin çocuğuna bayramlık kıyafet hediye ediyor. Çocukların bayram sevincine ortak olmak istediklerini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yalnızca belediyemiz değil, Lezzet Şenliğimiz kapsamında Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan stanttan alışveriş yapan hemşehrilerim de çocuklarımızın yüzünü güldürmemizde en büyük paydaşımız oldu. Sevginin, paylaşmanın kenti Mudanyamızda her şey çocuklarımızın mutluluğu, huzuru için” diye konuştu.