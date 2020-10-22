Zeytin alımı 26 Ekim’de başlıyor
150 SAYILI MUDANYA ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANI ALİ YILDIZ, YAPTIĞI AÇIKLAMASINDA, MUDANYA, TİRİLYE, YÖRÜKALİ VE BAŞKÖYDE Kİ MERKEZ ALIM DEPOLARINDA, 26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ZEYTİN ALIMINA BAŞLANILACAĞINI AÇIKLADI. YILDIZ, AYRICA KÖY ALIM YERLERİNİN AÇILMA TARİHİ DE ZEYTİNİMİZİN OLGUNLAŞMA DURUMUNA GÖRE YAKIN BİR ZAMANDA BELİRLENECEĞİNİ İFADE ETTİ.
150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali yıldız, yaptığı açıklamasında, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköyde ki merkez alım depolarında, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren zeytin alımına başlanılacağını açıkladı. Yıldız, ayrıca köy alım yerlerinin açılma tarihi de zeytinimizin olgunlaşma durumuna göre yakın bir zamanda belirleneceğini ifade etti.
Yıldız yaptığı açıklamasında, "Kurumumuzun üreticisine sahip çıkmak adına bu yıl erken fiyat açıklaması da ayrıca zeytincimizin lehine olduğunu görmekteyiz. Kooperatifine sahip çıkan üreticimizin her zaman kazandığı gibi bu yılda kazandığı aşikardır. Üreticilerimizin talepleri halinde, dolu vuruğu olan bölgelerde, Marmarabirliğe olan borçların ertelenmesi mümkün olabilecektir. Aynı zamanda dolu vuruğu ile karşılaşılan yerlerde ortaklarımıza destek olarak dolu vuruklu zeytinler yağlık olarak teslim alınabilecek olup 0,75 TL ekstra destek olarak yansıtılacaktır. Ayrıca geçen yıl dağıtılan zeytin selesi beğenilip talep gördüğünden dolayı bu yıl da 1. kalitede zeytin selesi 23 TL fiyattan üreticilerimizin ürün bedellerinden kesilmek üzere kişi başı 30 adet olmak üzere dağıtılacaktır" diyerek, tüm üreticilere hayırlı bereketli mahsuller temennisinde bulundu.
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