Zeytin alımı 26 Ekim’de başlıyor

150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali yıldız, yaptığı açıklamasında, Mudanya, Tirilye, Yörükali ve Başköyde ki merkez alım depolarında, 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren zeytin alımına başlanılacağını açıkladı. Yıldız, ayrıca köy alım yerlerinin açılma tarihi de zeytinimizin olgunlaşma durumuna göre yakın bir zamanda belirleneceğini ifade etti.

Yıldız yaptığı açıklamasında, "Kurumumuzun üreticisine sahip çıkmak adına bu yıl erken fiyat açıklaması da ayrıca zeytincimizin lehine olduğunu görmekteyiz. Kooperatifine sahip çıkan üreticimizin her zaman kazandığı gibi bu yılda kazandığı aşikardır. Üreticilerimizin talepleri halinde, dolu vuruğu olan bölgelerde, Marmarabirliğe olan borçların ertelenmesi mümkün olabilecektir. Aynı zamanda dolu vuruğu ile karşılaşılan yerlerde ortaklarımıza destek olarak dolu vuruklu zeytinler yağlık olarak teslim alınabilecek olup 0,75 TL ekstra destek olarak yansıtılacaktır. Ayrıca geçen yıl dağıtılan zeytin selesi beğenilip talep gördüğünden dolayı bu yıl da 1. kalitede zeytin selesi 23 TL fiyattan üreticilerimizin ürün bedellerinden kesilmek üzere kişi başı 30 adet olmak üzere dağıtılacaktır" diyerek, tüm üreticilere hayırlı bereketli mahsuller temennisinde bulundu.