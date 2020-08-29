Zafer ruhu hiç sönmeyecek
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ, 30 AĞUSTOS’UN VATAN SEVGİMİZİN VE BAĞIMSIZLIK TUTKUMUZUN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ OLDUĞUNU BELİRTEREK, “BU CENNET VATANI MİRAS BIRAKAN 15 BİN 55 ŞEHİDİMİZE, GAZİ MUSTAFA KEMAL’E VE TÜM GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ” DEDİ.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos’un vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolü olduğunu belirterek, “Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” dedi.
“Anadolu’yu vatan kılma mücadelesi”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda, 30 Ağustos’un milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kararlılığının göstergesi olduğunu söyledi. Türk milletinin Malazgirt’ten bu yana yaklaşık bin yıldır bu mücadeleyi verdiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “30 Ağustos; vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür. Bu mücadele, Anadolu’yu vatan kılma mücadelesidir. Bizim tarihimiz sayısız zaferler ve en zor dönemlerde bile birlik ve beraberlikten ödün verilmeyen örneklerle dolu. İşte bu örneklerden biri olan 30 Ağustos, şartlar ne olursa olsun başarılı bir ülke olmak için önümüzün daima açık olduğuna işaret eden bir deniz feneridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tespitleriyle, ‘30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır’” dedi.
“Şehit ve gazilerimize minnettarız”
Kocatepe’de 26 Ağustos’ta başlayan mücadelenin Dumlupınar’da zaferle sonuçlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Atatürk’ün komutasında yapılan büyük taarruzla, Dumlupınar bölgesinde toplanan Yunan ordusunu bozguna uğratan milletimiz, silkinip ayağa kalktı. 26 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye’yi bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı sırasında 15 bin 55 kişi can verdi. Bize düşen ecdadımızın bizlere bırakmak için canlarını feda ettiği bu güzel ülkeyi, birliğimizden beraberliğimizden ödün vermeden hep birlikte ilerilere taşımaktır. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden canla başla devam ediyoruz. Bu vesileyle, bu zaferi bizlere armağan eden, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelenin bütün kahramanlarını, rahmet ve şükranla anıyorum. Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize, Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” diye konuştu.
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25