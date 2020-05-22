Zabıtadan bayram denetimi

Osmangazi Belediyesi, ramazan bayramı öncesinde pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak yapılan denetimleri ramazan ayı boyunca yoğun bir şekilde sürdüren zabıta ekipleri, bayram öncesinde de ilçede faaliyet gösteren unlu mamuller ile tatlı imalat satış yerlerini hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan denetimlerde genel olarak tatlı imalathanelerinde hijyen kurallarına uyulduğu gözlenirken, imalat bölümünde, maske ve bone kullanmadığı tespit edilen bazı işyerlerine ise cezai işlem uygulandı.

Belediye yetkilileri, insan sağlığını etkileyen olumsuzlukları önlemek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.