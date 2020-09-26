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Yürüyüş için vadiye çıktı, kayboldu ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı

BURSA'DA YÜRÜYÜŞ İÇİN VADİYE ÇIKAN KİŞİ KAYBOLDU. ÖMER ESEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BAYGIN VE YARALI OLARAK KURTARILDI.

BURSA 26.09.2020, 21:04
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Yürüyüş için vadiye çıktı, kayboldu ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı

Bursa’da yürüyüş için vadiye çıkan kişi kayboldu. Ömer Esen arama kurtarma ekipleri tarafından baygın ve yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde akşam 19.30 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaplıkaya Mahallesi’nde, yürüyüş yapmak için vadi bölgesine çıkan Ömer Esen (52), yorgun düştü. Yorgunluğun etkisiyle vadide düşüp yaralandı. Ailesi uzun zamandır haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE , NAK ve ANDA arama Kurtarma ekipleri, Esen’i 1 saatlik çalışma sonucu yaralı ve baygın halde buldu. Arama çalışma ekipleri tarafından sedye ile bölgeden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Esen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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